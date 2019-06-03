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Курс різко розвернеться: відомий аналітик назвав несподівану залежність біткоїну

1.3тЧитати матеріал російською

Ситуація на криптовалютному ринку вказує на виснаження покупців біткоїну. Це може привести до зниження курсу першої криптовалюти до $8 тис.

Про це йдеться в матеріалі Forklog. Наразі біткоїн продається по $8,6 тис. У травні біткоїн виріс на 62% – це найкращий показник із серпня 2017 року. Однак неоднозначна торгова активність минулого тижня, коли котирування пробили рівень у $9 тис., проте потім різко відкотилися до $8 тис., може говорити на користь виснаження покупців.

курс біткоїна

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Так, психологічний рівень підтримки зараз перебуває на позначці в $8 тис., вважає аналітик CoinDesk Markets Омкара Годбоул. Проте в довгостроковій перспективі бичаче ралі залишається в силі, якщо котирування не опустяться нижче $5,2 тис.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валюткриптовалюта
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