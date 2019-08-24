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Курс раптово злетить: інвестори спрогнозували вартість біткоїну

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Курс біткоїну подолає позначку $ 30 000 протягом найближчих 12 місяців, впевнені китайські інвестори.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного фірмою BabelFinance, передає 8btc. Серед основних причин інвестування в криптовалюту більшість опитаних (84,3%) назвали оптимізм щодо майбутніх перспектив біткоїну бажання зберігати цей актив "на долгосрок". 25,3% респондентів сказали, що їх приваблює можливість отримання короткострокового прибутку.

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31,3% учасників опитування заявили, що частка криптоактвів в їх інвестиційних портфелях займає більше 50%; у 12% респондентів цей показник знаходиться в діапазоні 41-50%, а у 10,8% китайських кріптоентузіастов - від 31% до 40%. Найпопулярнішим активом є біткоїн, проте багато зберігають також Ethereum (57,8% респондентів), USDT (50,6%) і EOS (41%).

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Бітконинайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів через цифрові гроші. Американська влада закликають ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.

При цьому голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Також торговці криптовалюта дуже уважно чекають результатів слухання Конгресу США по криптовалюта Libra, яку розробляють в надрах Facebook. Американська влада побоюються, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще їх турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валют біткойн
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