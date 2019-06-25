Курс пробив рекордну за рік позначку: біткоїн різко подорожчав

Вартість криптовалюта біткоїн 25 червня досягла рекордної за останні 12 місяців позначки в $ 11 300. Таким чином, за добу "монета" додала в ціні 3,8%, і майже 25% – за останній тиждень.

За даними інформаційного агрегатора coinmarketcap.com, вартість біткоїну станом на 12.30 вівторка, 25 червня, становить $ 11 295. Залежно від активності покупців, курс іноді піднімається і до $ 11 325.

Добовий приріст курсу склав 3,85%. А за останній тиждень біткоїн додав у ціні аж 23%. Минулого вівторка, 18 червня, криптовалюта коштувала $ 9 171.

біткоіни

Дорожчати криптовалюта початку в квітні 2019 року. Тоді її курс був близько $ 4100. До середини травня вона подолала позначку в $ 8000, а в червні, після деякого падіння, курс знову пішов вгору. 22 червня біткоїн подолав психологічний бар'єр в $ 10 000.

Максимальна ціна біткоїну в районі $ 19 000 була зафіксована в грудні 2017 року. Тоді багато українців всерйоз намагалися зробити на майнінгу (видобутку за допомогою комп'ютерного обладнання) бізнес. Станції для Майнінг тоді продавалися по кілька десятків тисяч гривень. А відеокарти, використовувані при подібних розрахунках, спочатку в кілька разів злетіли в ціні, а потім і зовсім зникли з ринку.

Однак взимку 2018 року курс біткоїну став падати, поступово знизившись до $ 4000. Нинішнє зростання курсу аналітики кріптовалютних ринків оцінюють позитивно. З огляду на обсяг операцій, вже до кінця року вартість може скласти близько $ 15 тис. При цьому побити рекордну за свою історію позначку в цьому році буде складно.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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