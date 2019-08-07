Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В НБУ розповіли, що буде з доларом в Україні

761 Читати матеріал російською

Національний банк не бачить ризиків для валютного ринку у тому, що іноземні інвестори масово купують облігації державного боргу України (ОВДП).

Про це прес-служба регулятора повідомила в коментарі "Громадському". За даними НБУ, з початку року частка іноземних інвестицій в державний борг України збільшилася в 11 разів. Зараз вона становить 11%.

"Незважаючи на певну волатильність короткострокового капіталу поки ми не бачимо ризиків в цій площині для ситуації на валютному ринку", — повідомили в Нацбанку.

Вважається, що масова скупка ОВДП іноземцями може нести ризики для національної валюти. Спочатку притік капіталу її зміцнює, але коли термін дії облігацій закінчується, інвестори забирають номінальну вартість облігацій і відсотки за ними. Це може привести до зростання курсу валют.

Новини
Відмивали мільйони: у ДБР викрили складну схему

Там вважають, що незважаючи на рекордні інвестиції, обсяги припливу іноземного капіталу порівняно незначні. А те, що іноземці вкладають свої кошти саме в гривневі облігації, зменшує валютні ризики для гривні.

У Нацбанку відзначають, що надлишки валюти на ринку, які виникають через приплив іноземних інвестицій, використовують для поповнення міжнародних резервів.

Інший момент, який свідчить про відсутність ризиків, полягає в тому, що інвестиції в українські ОВДП ростуть на тлі приходу до влади нової команди. "Це говорить про достатню ізольованість рішень іноземних інвесторів від політичних процесів", — додали в НБУ.

НБУ

НБУ

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останні два роки обсяг інвестицій фізосіб в облігації внутрішньої держборгу (ОВДП) виріс в 40 разів – з 0,15 до 6,6 млрд грн. Це сталося на тлі зниження ставок в банках і зростання прибутковості облігацій держборгу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
ОВДП національний банк України Інвестиції курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...