В НБУ розповіли, що буде з доларом в Україні

Національний банк не бачить ризиків для валютного ринку у тому, що іноземні інвестори масово купують облігації державного боргу України (ОВДП).

Про це прес-служба регулятора повідомила в коментарі "Громадському". За даними НБУ, з початку року частка іноземних інвестицій в державний борг України збільшилася в 11 разів. Зараз вона становить 11%.

"Незважаючи на певну волатильність короткострокового капіталу поки ми не бачимо ризиків в цій площині для ситуації на валютному ринку", — повідомили в Нацбанку.

Вважається, що масова скупка ОВДП іноземцями може нести ризики для національної валюти. Спочатку притік капіталу її зміцнює, але коли термін дії облігацій закінчується, інвестори забирають номінальну вартість облігацій і відсотки за ними. Це може привести до зростання курсу валют.

Там вважають, що незважаючи на рекордні інвестиції, обсяги припливу іноземного капіталу порівняно незначні. А те, що іноземці вкладають свої кошти саме в гривневі облігації, зменшує валютні ризики для гривні.

У Нацбанку відзначають, що надлишки валюти на ринку, які виникають через приплив іноземних інвестицій, використовують для поповнення міжнародних резервів.

Інший момент, який свідчить про відсутність ризиків, полягає в тому, що інвестиції в українські ОВДП ростуть на тлі приходу до влади нової команди. "Це говорить про достатню ізольованість рішень іноземних інвесторів від політичних процесів", — додали в НБУ.

НБУ obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останні два роки обсяг інвестицій фізосіб в облігації внутрішньої держборгу (ОВДП) виріс в 40 разів – з 0,15 до 6,6 млрд грн. Це сталося на тлі зниження ставок в банках і зростання прибутковості облігацій держборгу.

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