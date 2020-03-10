Курс долара злетів на готівковому ринку: спекулянти накрутили ціни для українців

В Україні 10 березня через паніку навколо обвалу цін на нафту та економічну війну між Росією і Саудівською Аравією курс долара на готівковому ринку за добу підняли на 80 коп./$ – до 25,8 грн/$.

Про це свідчать дані обмінників. Важливо при цьому зазначити, що таким чином ринок відіграв новини, а спекулянти скористалися панічними настроями серед українців. При цьому економічно обґрунтованих причин для різкого подорожчання валюти немає.

Як уже писав OBOZREVATEL, причин для паніки в Україні немає. Зростання попиту на валюту призводить до різкого стрибка її вартості, однак щойно ситуація нормалізується, долар знову подешевшає.

В агентстві Fitch впевнені: цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій та зростання глобальної невизначеності призведуть до ослаблення гривні у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Торішня тенденція залишиться в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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