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10 березня • оновлено в 13:50
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Курс долара злетів на готівковому ринку: спекулянти накрутили ціни для українців

3.1т
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В Україні 10 березня через паніку навколо обвалу цін на нафту та економічну війну між Росією і Саудівською Аравією курс долара на готівковому ринку за добу підняли на 80 коп./$ – до 25,8 грн/$.

Про це свідчать дані обмінників. Важливо при цьому зазначити, що таким чином ринок відіграв новини, а спекулянти скористалися панічними настроями серед українців. При цьому економічно обґрунтованих причин для різкого подорожчання валюти немає.

Як уже писав OBOZREVATEL, причин для паніки в Україні немає. Зростання попиту на валюту призводить до різкого стрибка її вартості, однак щойно ситуація нормалізується, долар знову подешевшає.

Курс долара злетів на готівковому ринку: спекулянти накрутили ціни для українців

В агентстві Fitch впевнені: цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій та зростання глобальної невизначеності призведуть до ослаблення гривні у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Торішня тенденція залишиться в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
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Новиков Алек
Новиков Алек
спекулянты взвинтили цены для украинцев -а для татар почему не взвинтили или спекулянты все татары в укре
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