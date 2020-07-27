Курс долара в Україні розвернувся: гривня змінила вартість на всіх сегментах ринку

В Україні курс долара після декількох тижнів зростання перейшов до плавного зниження. На всіх сегментах валютного ринку гривня зміцнилася на 10-15 копійок і впевнено опустилася нижче психологічної позначки в 28 грн/$.

Про те, скільки коштує долар в Україні 27 липня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 27 липня

27,75 грн/$ (було до вихідних 27,87 грн/$);

Курс долара за даними НБУ НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,67 грн/$ (було 27,72 грн/$)

Продаж – 27,97 грн/$ (було 28,04 грн/$)

Курс долара в банках Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,6 грн/$ (було 27,72 грн/$)

Продаж – 27,7 грн/$ (було 27,84 грн/$)

Курс долара в обмінниках finance.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.