Курс долара в Україні різко зміниться: валюта досягне психологічну позначку

В Україні курс долара до 16 червня знизиться з відміток 26,6 до 26-26,1 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,0 / 26,3 грн", – прогнозує експерт.

З середини лютого долар коливається в діапазоні 26,1 – 27,3 грн, що говорить про рівновагу курсу в цих межах. При цьому він здійснює регулярні коливання від верхньої межі цього коридору до нижньої, і навпаки. Для руху валюти вгору або вниз в зазначених межах серйозних макроекономічних причин не потрібно, достатньо досить випадкових, короткострокових і спекулятивних чинників. А стійкість цього діапазону пояснюється тим, що у його нижній межі НБУ починає купувати валюту, а у верхній, навпаки, продавати.

"Якщо говорити про перспективи долара до кінця місяця, він продовжить коливатися в існуючих рамках, хоча, ймовірно, зміщення нижньої межі коридору нижче 26,1, приблизно до 26,0 грн, після можливе знову зростання до 27 або трохи вище. Ближче до кінця літа подальшу динаміку гривні визначать іноземні спекулянти, що вклалися в гривневі ОВДП. Зміцнення, або, навпаки, девальвація гривні буде залежати від того, як вони себе поведуть при погашенні облігацій. Чи захочуть реінвестувати отримані гроші в нові випуски облігацій, або вирішувати купити валюту і репатріювати свої капітали. Багато в чому це буде залежати від найближчих політичних кроків нового керівництва країни", – пояснює аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!