Курс долара в Україні різко зміниться через коронавірус та кризу: аналітики озвучили нову вартість

В Україні курс долара на тлі паніки через коронавірус, оголошений карантин і падіння світових ринків за тиждень зріс уже більш ніж 1 грн/$. Аналітики впевнені, що найближчим часом валюта проб'є чергову психологічну позначку у 26 грн/$.

Детальніше про те, чого чекати українцям від вартості валют – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

В Україні курс долара до 22 березня може досягти позначки у 26,5 грн/$, розповідають опитані OBOZREVATEL аналітики. До загрози початку масштабної світової кризи, обвалу цін на нафту і коронавірусу долучився ще один фактор.

Національний банк 12 березня ухвалив рішення знизити облікову ставку з 11 до 10%. А це означає, що впаде прибутковість від українських цінних паперів (ОВДП). Іноземці ще менше їх купуватимуть, а отже знизиться приплив валюти.

Прогнози курсу долара:

26,4 грн/$ – такий прогноз очікують в "Альпарі". "Найближчого тижня ми очікуємо на помірне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2-26,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,4 грн", – впевнений старший аналітик Вадим Іосуб.

26,54 грн/$ – вважають у Forex Club. "Ймовірно, у найближчій перспективі гривня продовжить дешевшати. Після паніки ринок шукатиме точку рівноваги, рухаючись до позначки 26,5 гривень за долар", – прогнозує керівник відділу аналітики Андрій Шевчишин.

Курс долара в Україні Мінфін

Головна причина такої девальвації – українці та іноземці почали активно продавати гривню й купувати долари. Це пояснюється двома причинами. Перша – панічні настрої серед населення (викликані коронавірусом, карантином, новинами про світову кризу і падіння цін на нафту), друга – економічна. Купувати українські ОВДП стало невигідно, а в умовах турбулентності ніхто не хоче інвестувати в країни, що розвиваються.

Обвал на американських фондових ринках перевищив 11%, що стало найбільшим падінням з 1987 року, зазначає Андрій Шевчишин.

Також стало відомо, що Міжнародний валютний фонд готовий працювати з новим урядом України щодо програми фінансової допомоги. На відміну від попередніх місяців, зараз співпраця з Фондом стає все необхіднішою.

Гривня падала щодо долара слідом за переважною більшістю інших валют як країн, що розвиваються, так і розвинених. Це відбувається на тлі розгорнутої фінансової кризи через пандемію коронавірусу. У четвер в помітний мінус щодо долара пішли євро, фунт, швейцарський франк, єна, австралійський і новозеландський долари, продовжували падати російський і білоруський рублі, додає Іосуб.

Курс долара в Україні Мінфін

Наприклад, у березні рубль подешевшав на 11,5%, білоруська валюта на 4,9%, а гривня – на 5,1%. Щоправда, в обмінниках відбувається значно більші стрибки. Там вартість долара може змінюватися щорічно.

Коли краще купувати долари

В Україні спостерігається сезонність на валютному ринку. Коли потрібно витрачати валюту на купівлю газу, погашення держборгу – долар дорожчає. Коли аграрії активно продають свою продукцію, американська валюта дешевшає. Найгірший же період для купівлю доларів – час ажіотажу.

До чого призводить ажіотажний попит:

Курс долара зростає більш високими темпами;

Українці, які скуповують валюту, в результаті втрачають гроші.

Крім того, з певною періодичністю повторюються: повернення ПДВ бізнесу, виведення компаніями дивідендів власникам, інвестиції іноземців в ОВДП після їхнього розміщення Мінфіном.

В результаті щороку повторюється одна і та сама ситуація: долар на початку місяця дешевший, ніж у кінці. Також валюта дешевшає ближче до літа і дорожчає на початку опалювального сезону.

Однак іноді в ситуацію втручаються не економічні, а чисто політичні чинники. Всі учасники ринку уважно стежать за ситуацією в країні. І щойно починаються якісь заворушення, попит на валюту різко зростає і долар дорожчає.

Наприклад, на початку грудня 2018-го, після того, як в країні оголосили військовий стан, курс долара злетів до 28,4 грн/$. І головна причина – ажіотажний попит. Українці почали активно купувати валюту, побоюючись, що незабаром вона суттєво подорожчає. Банки були змушені купувати більше доларів, щоб задовольнити попит і на міжбанку, і в банках, і в обмінниках.

А вже у травні вартість долара знизилася до 26,11 грн/$. Припустимо, що в українця було відкладено 500 тис. грн. Якби він витратив їх у грудні 2018-го, піддавшись паніці, за цю суму можна було придбати $17,6 тис. Але він почекав, і у травні 2019-го на ті самі 500 тис. купив уже $ 19,1 тис. Тобто піддавшись паніці, можна було втратити $1,5 тис.

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