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Курс долара в Україні різко впаде: аналітик спрогнозував нову ціну

19.5т Читати матеріал російською

В Україні курс долара до початку серпня може знизитися з 25,4 грн/$ (станом на 27 липня) до 24,9 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Останній раз гривня зміцнювалася до такої позначки ще в серпні 2016-го. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,9/25,2 грн", – прогнозує аналітик.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

оглядач

Новини
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На готівковому ринку курс долара знижувався з 19 липня. На міжбанку долар знижувався до 15 липня, а в четвер у першій половині дня взяв паузу і залишався поблизу рівнів попереднього дня. Однак сприятлива зовнішня кон'юнктура найближчим часом призведе до подальшого зміцнення гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Hanna Hanna
Hanna Hanna
Дуже сподобались коментарі експерта на цю тему на каналі ютуб https://is.gd/DxZUJf, там ще можна знайти багато цікавої та користної інформації
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