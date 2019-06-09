Літні ризики: що буде з курсом долара в Україні

В Україні курс долара за кінець травня і перший тиждень червня виріс із 26,2 до 27,3 грн/$. Однак тенденція різко змінилася, і гривня перейшла до плавного зміцнення. До середини червня, впевнені аналітики, долар коштуватиме близько 26,5-26,8 грн/$.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара в Україні найближчого тижня.

Головне:

в Україні долар виріс у ціні за кілька тижнів до рекордної за два місяці позначки у 27,3 грн/$;

головні причини подорожчання валюти: повернення ПДВ, зниження інтересу інвесторів до України, зростання попиту на валютному ринку;

найближчого тижня долар в Україні дешевшатиме і має всі шанси опуститися до 26,7 грн/$.

Скільки коштуватиме

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,5/26,8 грн", — прогнозує аналітик Вадим Іосуб.

Ми очікуємо помірного зниження долара щодо гривні, — Іосуб.

Зміцнення гривні навіть трохи прискорилося після рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних. Рішення не знижувати ставку пов'язане з тим, що у квітні і травні споживча інфляція перевищувала прогноз Нацбанку, і за цих умов треба зберегти фінансову стабільність. Дане рішення дозволить зберегти високий попит іноземців на ОВДП, і це зміцнить позиції гривні на найближчі місяці, впевнені в "Альпарі".

Курс долара pixabay.com

Водночас фінансовий експерт Володимир Мазуренко зазначає: подорожчання за останні кілька днів пояснюється найперше короткостроковими факторами. "Думаю, що поки дуже рано говорити про те, що тенденція до зміцнення курсу вже позаду. Я думаю, що до середини червня вартість долара може коливатися близько 26,5-26,8 грн/$", — розповідає Мазуренко.

Його колега Єгор Комов також вважає, що найближчими днями на валютному ринку спостерігатиметься зміцнення національної валюти. За його оцінками, долар коштуватиме до 15 червня 26,7-27 грн/$. "Думаю, що мінімальна позначка вже позаду. Однак вартість долара ще буде знижуватися деякий час", — додає Комов.

Долар в Україні pixabay.com

Старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин додає: найбільш болюче питання для ринку — це спекулятивний попит на гривню у зв'язку із обговоренням можливості дефолту за українськими зобов'язаннями. Очікування і настрої нерезидентів, які придбали гривневі ОВДП на 41,8 млрд грн з початку року і створили сильну пропозицію валюти, змінюються.

Літні складнощі для гривні

Найближчими місяцями, вважає глава ради НБУ Богдан Данилишин, гривню очікують серйозні ризики. І ось чому:

Скоротяться обсяги золотовалютних резервів НБУ. Їх доведеться витратити на обслуговування і погашення зовнішнього боргу. "Помітне зменшення міжнародних резервів саме по собі може дати негативний психологічний сигнал учасникам валютного ринку", — пояснює Данилишин.

Валюту доведеться витрачати на підготовку до опалювального сезону. А чим більше доларів витрачають, тим вища його вартість. До жовтня у підземні газосховища необхідно закачати 15-16 млрд куб. м газу. На це, за оцінками глави Ради НБУ, доведеться витратити близько $ 2,5 млрд. "Таким чином, сприятлива ситуація на валютному ринку, яка спостерігалася протягом весни, може ускладнитися", — підсумував Данилишин.

Позитивна новина — можливе зростання експортних виторгів від аграріїв. А чим більше валюти вони заробляють, тим міцніше гривня і тим краща динаміка ВВП. Отже, згідно з прогнозами продовольчої організації ООН, у 2019 році світове виробництво зерна може зрости на 2,7%, після скорочення, що спостерігалося у 2018 році. Серйозних передумов для зростання ціни зернових — основної статті українського агроекспорту — немає.

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