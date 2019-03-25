Курс долара в Україні різко опустився: що сталося

В Україні курс долара з 22 по 25 березня знизився на 30 коп./$. В результаті американська валюта опустилася нижче психологічної позначки і зупинилася на позначці в 26,9 грн/$.

Головна причина значного зміцнення гривні – великі покупці валюти, які до цього виявляли досить високий попит, встали на сторону продажу, відзначає видання Мінфін. "Курс продовжує вести себе досить"нелогічно", що знову ж таки ще раз говорить про повну залежність українського ринку від дій невеликого числа найбільших операторів і самого Нацбанку", – йдеться в публікації.

За рахунок нестачі покупців до 12 години 22 березня долар провалився нижче психологічної позначки в 27 гривень - до 26,91/26,94 на 12.00, а до обіду ще нижче - до26,90/26,93. Така позиція – ситуативна. Тобто в будь-який момент тренд може змінитися, а гривня знову перейде до девальвації.

До речі, опитані OBOZREVATEL аналітики припускають, що до кінця березня долар може подорожчати на 30-40 коп./$.

Відзначимо, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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