|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Курс долара в Україні різко опустився: що сталося

1.2тЧитати матеріал російською

В Україні курс долара з 22 по 25 березня знизився на 30 коп./$. В результаті американська валюта опустилася нижче психологічної позначки і зупинилася на позначці в 26,9 грн/$.

Головна причина значного зміцнення гривні – великі покупці валюти, які до цього виявляли досить високий попит, встали на сторону продажу, відзначає видання Мінфін. "Курс продовжує вести себе досить"нелогічно", що знову ж таки ще раз говорить про повну залежність українського ринку від дій невеликого числа найбільших операторів і самого Нацбанку", – йдеться в публікації.

Курс долара в Україні різко опустився: що сталося

За рахунок нестачі покупців до 12 години 22 березня долар провалився нижче психологічної позначки в 27 гривень - до 26,91/26,94 на 12.00, а до обіду ще нижче - до26,90/26,93. Така позиція – ситуативна. Тобто в будь-який момент тренд може змінитися, а гривня знову перейде до девальвації.

До речі, опитані OBOZREVATEL аналітики припускають, що до кінця березня долар може подорожчати на 30-40 коп./$.

Відзначимо, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларкурс валютгривня
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Эх, обозреватель, какая психологическая отметка! Это нынешней курс выше гораздо психологических любых отметок... Нормальный курс 4,5 грн.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки