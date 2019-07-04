Курс долара в Україні пробив психологічну позначку: скільки коштує валюта

Курс долара в українських банках 4 липня опустився нижче психологічної позначки в 26 грн/$. Так, середня вартість американської валюти становить 25,85/26,14 грн/$. При цьому довідковий курс НБУ опустився до 26,04 грн/$.

Про це йдеться в даних фінансових установ і Нацбанку. Так, середній готівковий курс в банках з 3 липня подешевшав на 10-17 коп./$, а довідкова вартість НБУ знизилася на 13 коп./$.

Причин для такої тенденції кілька. Високі виручки аграріїв, стабільна ситуація на ринках, монетарна політика Нацбанку. Правда, також варто відзначити, що кілька років поспіль влітку в Україні дешевшає долар. З моменту, як курс долара "відпустили" у вільне плавання і він почав формуватися під впливом ринкових інструментів, сезонні фактори відіграють одну з ключових ролей при формуванні вартості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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