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Курс долара в Україні проб'є рекордну позначку: прогноз аналітика

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В Україні курс долара в перших числах серпня може опуститися до рекордної з серпня 2016- го позначки в 25,8-25,9 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. "Ще зовсім недавно на ринку були девальваційні очікування. Бачимо два позитивних чинника. Перший – пройшли вибори. Їх позитивно оцінили. Президент отримав інструмент для швидкого впровадження реформ, для ефективного управління. Другий не менш важливий фактор – позитивна тенденція на світових ринках. Ціни на нашу експортну продукцію високі", – пояснює експерт.

Курс валют

Курс валют

За його оцінками в найближчі 7 днів, до 3-4 серпня, курс долара може опуститися до рекорду, пробивши нову психологічну позначку в 26 грн/$. Аналітик вважає, що така ситуація може тривати і більш тривалий період, проте восени уникнути девальвації буде вкрай складно.

На готівковому ринку курс долара знижувався з 19 липня. На міжбанку долар знижувався до 15 липня, а в четвер у першій половині дня взяв паузу і залишався поблизу рівнів попереднього дня. Однак сприятлива зовнішня кон'юнктура сприятиме найближчим часом подальшого зміцнення гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
На кнопку печально нажимали пророссийски настроенные
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