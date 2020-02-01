Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара до 9 лютого проб'є психологічну позначку в 25 грн/$ і досягне 25,4 грн/$ (станом на 1 лютого – 24,9 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,3/25,5 грн", – прогнозує експерт.

З 25 січня офіційний курс долара виріс з 24,33 грн до 24,85 грн (+ 2,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,27/24,30 до 24,85 / 24,88 (+ 2,4%).

"Готівковий долар продовжив своє зростання, а на міжбанку, після ранкового зростання, до кінця дня він трохи знизився. Основним фактором ослаблення гривні є зниження попиту іноземних інвесторів на ОВДП. Це викликано, з одного боку, поступовим зниженням ставок, з іншого – глобальними причинами . Побоювання, викликані спалахом епідемії коронавируса в Китаї, призводять до відходу іноземних інвесторів", – пояснив аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

В Україні курс долара за перший тиждень січня знизився на 56 копійок.

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