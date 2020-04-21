Курс долара в Україні проб'є нову позначку: прогноз на травень

В Україні в травні курс долара буде коливатися між 27,5-27,9 грн/$ (станом на 21 квітня 27,1 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. При цьому курс буде в тому числі залежати від того, як швидко закінчиться карантин. "Ми в будь-якому випадку побачимо поетапну девальвацію, яка вже закладена в бюджеті країни. Думаю, що найближчим часом курс гривні по відношенню до долара буде перебувати в стабільному діапазоні, але вже в травні може перейти до позначок 27,5-27,9 грн/$ ", – розповідає Мазуренко.

Однак різкої девальвації також очікувати не варто. причини:

Банківська система країни подолала негативний вплив коронавируса. У НБУ вважають, що ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення спав.

Ринок зберігає девальваційні очікування, і зміцнення курсу буде використовуватися для нових покупок, як тільки з'явиться додаткова ліквідність.

Шанси на укладення договору з МВФ і зниження попиту з боку імпортерів поступово вичерпують свій вплив на ринок. Для подальшого зміцнення гривні потрібні будуть нові драйвери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавируса COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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