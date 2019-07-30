Курс долара в Україні поб'є рекорд: чому падає валюта

В Україні курс долара в перші дні серпня може досягти рекордної позначки, опустившись нижче позначки в 25 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Головна причина такої тенденції, зазначає експерт – настрій на ринку, помірний попит на валюту, високі ціни на світових ринках на ті товари, які експортує Україна, позитивні очікування після минулих парламентських виборів.

"Долар дешевшатиме як мінімум ще тиждень. Психологічна відмітка в 25 грн/$ переборювалася ще кілька років тому. Думаю, що маємо всі шанси досягти рекордного зміцнення, а потім знову перейти до зниження курсу гривні", – відзначає експерт.

Чому дешевшає долар:

високі ціни на український експорт;

валютні надходження від переказів заробітчан;

стабільна політична ситуація;

попит на українські цінні папери з боку інвесторів;

низький бізнес-сезон.

Курс долара в Україні

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні у липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту підвищуватиметься.

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