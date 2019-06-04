Курс долара в Україні перейде до нових позначок: аналітик спрогнозував дату перелому

Курс долара в Україні в червні коливатиметься в межах 26,5-27,35 грн/$. Згодом гривня перейде до нових позначок від 27 до 28 грн/$ і буде триматися в зазначеному коридорі до моменту формування нового уряду.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. "Найбільш болюче питання для ринку – це спекулятивний попит на гривню у зв'язку з обговоренням можливості дефолту за українськими зобов'язаннями. Очікування і настрої нерезидентів, які придбали гривневі ОВДП на 41,8 млрд. грн із початку року й створили пропозицію валюти, змінюються. Інвестори закладають додаткові ризики й звужують ліміти вкладень в українські папери. Це означає, що після погашення паперів вони будуть виходити з України, що створить підвищений попит на іноземну валюту", – відзначає аналітик.

Курс долара в Україні

Новини Долар у банках подолав позначку в 27 грн

Спекуляції навколо співпраці з МВФ не нададуть сильного впливу на валютний ринок. У НБУ достатньо валютних резервів для проходження боргового навантаження в 2019 році. Однак у 2020-му співпраця з МВФ буде найбільш важливим фактором стабільності.

Глобальні фінансові ринки нестабільні через ризики рецесії, які викликані торговельною війною між США і Китаєм, а також напруженістю на Близькому Сході. Це може посилити відтік капіталу з України. Падіння на фондових майданчиках потягне за собою всі сировинні ринки, що стане ще одним фактором тиску на гривню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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