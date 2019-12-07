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7 грудня • оновлено в 11:07
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Курс долара в Україні досягне нової позначки: аналітик озвучив несподіваний прогноз

4.2т
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В Україні курс долара до 15 грудня досягне позначки в 23,7 грн/$, зміцнившись на 10-15 коп./$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить висхідний рух і в короткостроковій перспективі буде прагнути до позначки 23,7 гривні за долар", – прогнозує експерт.

Курс долара

Курс долара

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В Україні долар пробив психологічну позначку: НБУ опублікував курс валют

Перед різдвяними святами іноземці продовжують заводити валюту в країну і купують українські гривневі облігації. Це відбувається напередодні зустрічі в нормандському форматі, запланованої на 9 грудня, а також триваючих тристоронніх консультацій щодо продовження транзиту російського газу.

Окремо слід відзначити, що рада НБУ визнала неефективною валютно-курсову політику правління НБУ. Це може в перспективі вплинути на ситуацію на ринку, в результаті чого НБУ буде активніше викуповувати валюту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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