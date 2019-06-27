Курс долара в Україні сягнув місячного рекорду: скільки коштує валюта

В Україні курс долара 27 червня у банківських установах склав близько 26/26,13 грн/$, при цьому довідкова вартість валюти за даними НБУ досягла 26,16 грн/$.

Про це йдеться у показниках валютного ринку, опублікованих на сайті регулятора. За останню добу гривня зміцнилася на 2-3 коп./$, а з 24 червня — більш ніж на 10 коп. Варто зазначити, що 27 червня долар опустився до рекордної з 22 травня позначки.

Як дорожчатиме долар

Аналітики позитивно оцінюють прогнози курсу щонайменше до кінця місяця. Головна причина — сезонний фактор. Влітку традиційно зростають валютні виторги експортерів. Крім того, сприятлива ситуація для України склалася і на світових сировинних ринках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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