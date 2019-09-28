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28 вересня • оновлено в 18:42
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/ Ринки та компанії

На українців чекає новий курс долара: в НБУ опублікували вартість

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В Україні 28 вересня курс долара в банківських установах знизився на 15 копійок і склав 24 грн/$. При цьому НБУ опублікували вартість валюти в межах 24,18 грн/$.

Про це йдеться в даних банківських установ і Національного банку. Всього за минулий рік гривня зміцнилася на 14,5%. Експерти вважають, що така тенденція продовжиться і в жовтні, що фактично зруйнує сезонні переходи на валютному ринку, який тривав до цього щорічно.

долар подорожчав

долар подорожчав

strana.ua

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Курс долара проб'є новий рекорд: аналітик розповів, що чекає на українців

Аналітик Вадим Іосуб пояснює: крім покупки ОВДП, є й інші причини для зміцнення. Баланс попиту та пропозиції на ринку дозволяє поступово знижувати вартість валюти. При цьому Національний банк намагається знизити темпи такої тенденції.

За оцінками Іосуба, долар до 5 жовтня може досягти рекордної з грудня 2015-го позначки в 23,7 грн/$. На найближчий тиждень експерт прогнозує банківський курс 23,5/2,8 грн/$.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL ;

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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