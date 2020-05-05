Курс долара у травні досягне нової позначки: прогноз аналітика

В Україні курс долара в травні збільшиться з 26,9 до 27,3 грн/$. Така девальвація може бути пов'язана з погіршенням загальної економічної ситуації.

У травні через тривалий карантин і негативних очікувань у учасників валютного ринку очікується плавна девальвація. Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко.

"Гривня в травні буде девальвувати, але ми будемо мати дуже плавну девальваційну динаміку. Різких стрибків або обвалу курсу я б не чекав. Гарна новина, яка може посприяти зміцненню гривні – новини про нову програму співпраці з МВФ. При цьому я б не розраховував на хоч яку-небудь тривалу ревальвацію, з урахуванням макроекономічної ситуації", – пояснює Мазуренко.

Курс долара

Аналітики кажуть: зараз головний фактор, який впливатиме на курс валют в Україні, – це можлива співпраця з МВФ. І мова навіть не про отримання кредиту. Щойно Україна підпише меморандум, ще до перерахування коштів настрої на валютному ринку зміняться.

Ще один не менш важливий чинник – дата завершення обмежувальних заходів. Чим швидше їх скасують, тим краще складеться ситуація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.