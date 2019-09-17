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17 вересня • оновлено в 04:01
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/ Ринки та компанії

Курс долара в піку: аналітики озвучили прогноз гривні до кінця вересня

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В Україні, якщо НБУ не наростить обсяги інтервенцій з купівлі валюти, гривня до 22 вересня продовжить своє зміцнення, впевнений аналітик Вадим Іосуб. При цьому курс знизиться з 24,7 до 24,4 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,4 24,7 грн", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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З такою ж оцінкою погоджуються і колеги Іосуба. Наприклад, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривня може ще підрости і найближчим часом буде торгуватися поблизу рівня 24,9 грн. Більш сміливі прогнози озвучив фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Він вважає, що покупка на готівковому ринку вже в найближчі дні може опуститися до 24,3 грн/$, а продаж – на 25-30 коп/$ вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
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