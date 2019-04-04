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Курс долара розвернувся, а гривня виросла: що чекає на українців у квітні

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В Україні вартість валюти, незважаючи на перший тур виборів, знизилася на 30 коп./$, опустившись нижче психологічної позначки в 27 грн/$. У квітні гривня, швидше за все, не підніметься вище 28 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Головна загроза для курсу в квітні – новини про те, що Україна може не отримати черговий кредитний транш МВФ у травні. Безпосередньо на економічну ситуацію в короткостроковій перспективі (враховуючи достатні золотовалютні запаси) це може не вплинути, однак настрої учасників ринку змінить. А чим більше продавців валюти і чим менше покупців, тим міцніша гривня.

"В умовах політичної невизначеності й невиконання частини зобов'язань українським урядом перед Міжнародним валютним фондом за програмою stand by, існує ризик, що Україна не отримає другий транш кредиту в травні. У цьому випадку ринкові побоювання щодо подальшої програми кредитування будуть мати ще більший тиск на гривню", – зазначає аналітик Андрій Шевчишин.

Курс долара розвернувся, а гривня виросла: що чекає на українців у квітні

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Водночас фінансовий експерт Володимир Мазуренко вважає, що до кінця серпня відчутної девальвації очікувати не варто. Мовляв, не дивлячись на прийдешній другий тур виборів, в квітні значущі зміни не відбудуться.

"Я б позначив дуже скромний діапазон від 26,8 до 27,5-28 грн/$. Це, скажімо, базовий сценарій. Звичайно, якщо пройдуть будь-які потрясіння, може бути і таке, що гривня покаже більш слабкі позиції. Але поки спроби в зв'язку з виборами нагнітати ситуацію і спекулювати на курсі виявилися невдалими", – впевнений Мазуренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара буде 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
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