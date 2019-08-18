Курс долара різко розвернеться: аналітики озвучили прогноз гривні

В Україні курс долара після незначного подорожчання на 15-25 коп./$ може знову повернутися до плавного зниження. До 25 серпня гривня може зміцнитися до позначки близько 25,2 грн/$.

Про те, чого чекати українцям від курсу долара найближчого тижня – у матеріалі OBOZREVATEL.

Стабілізація і ревальвація: що відбувається із гривнею

Американська валюта кілька днів плавала в діапазоні від 25,2 до 25,4 грн/$. Це, вважають аналітики, свідчать про стабілізацію ситуації. Початок коридору – 25 грн/$, а кінець – 25,5 грн/$. Очікувати істотнішої ревальвації (зміцнення) або девальвації (зниження) курсу гривні не варто.

Прогнози аналітиків ґрунтуються на трьох основних факторах: розміщення цінних паперів Мінфіном і високі ставки на них; стабільна ситуація на зовнішніх ринках; перекази заробітчан і заробітки аграріїв; стабільна політична ситуація.

Коливання поблизу поточних оцінок 25-25,5 грн/$

Прогнози умовно можна поділити на два "табори".

Перший – тенденція розвернеться на 180 градусів і курс перейде до зміцнення. Такої думки, наприклад, дотримується фінансовий аналітик Єгор Комов. Він вважає, що долар знову доторкнеться до "дна" (25 грн/$) і протримається на цьому рівні щонайменше кілька днів.

Аналітик Андрій Шевчишин також вважає, що долар зміцниться до позначки у 25 грн/$. Як аргумент "за" зміцнення експерт називає заяву Нацбанку. На сайті регулятора опублікували коментар заступника директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського. Мовляв, Нацбанк не планує зупиняти зміцнення національної валюти. Відповідно до заяв, такі дії суперечили б меті домогтися зниження інфляції до 5%, а також несли б інші загрози для економіки країни.

"Ймовірно, в найближчій перспективі гривня має шанс на відновлення зростання і повернеться у коридор 25-25,2 гривні за долар", – зазначає експерт.

Більш песимістичний прогноз озвучує Вадим Іосуб. Він вважає, що курс суттєво не зміниться і залишиться поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.

"Різноспрямовані зміни курсів свідчать про стабілізацію долара поблизу поточних рівнів. Після чергового нещодавнього зниження курсу він знайшов свою тимчасову рівновагу в середині коридору 25,0-25,5", – прогнозує аналітик.

Другий табір висловлює менш позитивні оцінки. Наприклад, аналітик Володимир Мазуренко вважає, що долар зовсім не зміниться в ціні. Мовляв, причин для подальшого зміцнення немає.

"Гривня буде стабільно перебувати біля наявних позначок. Не думаю, що варто очікувати хоч скількись відчутного зміцнення. 25,3 грн/$ – найбільш реалістичний курс", – вважає Мазуренко.

Де краще купувати долари

Існують такі законні способи придбати валюту: у банку, в обміннику і за допомогою банківського мобільного додатку. Найбільш ризикований спосіб – обмінники. Річ у тім, що сотні таких пунктів працюють нелегально. Тому перед тим, як здійснити операцію, варто перевірити наявність ліцензії на валютні операції.

А якщо немає ліцензії, отже, немає і контролю. В такому обміннику можуть продати фальшивки і наступного дня зникнути. Також важливо, щоб після таких операцій надавали чеки.

Головна перевага купівлі валюти у банках – безпека. А головний недолік – черги в касах. Крім того, перед тим, як прийти до фінансової установи, краще заздалегідь переконатися, що у них є валюта в готівці. Цілком можливо, що при проханні продати вам $200-300 працівник відділення запропонує прийти іншого дня.

З цього року для українців з'явилася ще одна можливість – купувати валюту онлайн. Для цього треба або мати відкриту валютну карту, або ж відкрити інтернет-карту. Для останньої не треба буде іти у банк, щоправда, при цьому необхідно мати вже відкритий рахунок у фінансовій установі.

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