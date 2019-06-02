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Курс долара проб'є психологічну позначку: аналітики назвали нову ціну

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В Україні курс долара за тиждень виріс з 26,3 до 26,7 грн/$. Найближчим часом вартість американської валюти може досягти 27 грн/$, пробивши психологічну позначку.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Нинішнє зростання багато в чому пов'язане з ефектом кінця місяця, і, зокрема, з відшкодуванням ПДВ експортерам. Долар вже повернувся до рівнів другої половини квітня, але поки це виглядає як висхідна корекція до низхідної для курсу долара тенденції", — розповідає старший аналітик " Альпарі "Вадим Іосуб. Тобто, на думку аналітика, шанси гривні до зміцнення все ще є.

Лише у разі зростання долара на міжбанку вище 27,3 можна буде сказати, що спадний тренд зломлений, і почалося стійке зростання долара, зазначає експерт. За оцінками Альпарі, у перший тиждень літа на міжбанку може торгуватися близько 27,3 грн, а готівковий долар у банках може коштувати близько 27,0/27,3 грн.

Курс долара

Курс долара

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Фактично, психологічна позначка у 27 грн/$ буде подолана. Такий самий прогноз озвучує і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Він вважає, що найвірогідніший курс на найближчий тиждень — 27,1 грн/$.

"Ми розуміємо, що зараз на ринку є як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. По-перше, ситуація з місією МВФ. По-друге, новини про дефолт. По-третє, відставка прем'єра, яка зірвалася. Звісно, для будь-якого інвестора все це маячки, які не можуть не насторожувати. Ну і, звісно ж, маємо ефект кінця місяця. Думаю, це триватиме недовго, але тижневе зростання ще чекаємо", — зазначає аналітик.

Щоправда, до середині червня Мазуренко прогнозує повернення до позначки близько 26,5 грн/$. Зіграє свою роль все той самий сезонний фактор, також буде відіграний ефект від новин щодо дефолту і різкого закінчення місії МВФ.

Позитивніший прогноз озвучує Єгор Комов. Він вважає, що максимальна позначка на червень — 26,8 грн/$ вже досягнута. При цьому курс долара триматиметься поблизу цього рівня кілька перших днів червня, після чого почнеться корекція у бік зміцнення гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
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