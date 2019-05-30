Курс долара проб'є психологічну позначку: аналітик назвав нову ціну

В Україні курс долара з 30 травня до 5 червня може збільшитися з 26,7 до 27,3 грн/$, подолавши психологічну позначку.

Про це OBOZREVATEL повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо, що долар продовжить своє зростання, хоча його темпи поменшають. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0 / 27,3 грн", – зазначає експерт.

Нинішнє зростання багато в чому пов'язане з ефектом кінця місяця, і, зокрема, з відшкодуванням ПДВ експортерам. Долар уже повернувся до рівнів другої половини квітня, але поки це виглядає як висхідна корекція до низхідної для курсу долара тенденції, яка діє з початку року. Лише в разі зростання долара на міжбанку вище 27,3 можна буде сказати, що спадний тренд зломлений, і почалося стійке зростання долара, вважає аналітик.

Курс долара

Новини В Україні несподівано підскочив курс долара

Чому подорожчав долар:

до кінця місяця бізнесу відшкодували мільярди ПДВ;

компанії, виконуючи зобов'язання, переводили валюту, збільшуючи попит;

банки поповнили свої валютні позиції;

Національний банк тривалий час не виходив на ринок.

Відзначимо, за останній тиждень травня долар помітно виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,4-2,2%. Офіційний курс виріс із 26,30 грн до 26,68 грн (+1,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,36 / 26,38 до 26,92 / 26,95 (+2,1% / + 2,2%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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