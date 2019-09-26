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27 вересня • оновлено в 19:10
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Курс долара проб'є новий рекорд: аналітик розповів, що чекає на українців

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В Україні курс американської валюти до 5 жовтня може пробити рекордну позначку у 23,5-23,7 грн/долар. Така вартість стане рекордною з грудня 2015-го.

Відповідний прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,5/23,8 грн", – прогнозує експерт.

З 19 вересня офіційний курс долара США знизився з 24,67 грн до 24,12 грн (-2,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", знизилися з 24,55/24,58 до 24,13/24,16 (-1,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара у банках за тиждень знизилися з 24,50/24,76 до 24,01/24,28 (-2,0%). При цьому спред між середньою купівлею і середнім продажем зберігся на рівні 1,1%.

Курс долара

Курс долара

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Зміцненню гривні, зазначає експерт, сприяв аукціон Мінфіну з розміщення облігацій внутрішньої держпозики, завдяки якому вдалося залучити 13,2 млрд грн. Однак попит іноземців на держоблігації – не єдина причина зміцнення гривні. "Про це можна судити завдяки тому, що вже після цього аукціону, останнього в поточному місяці, в середу і четвер гривня продовжила зміцнюватися", – додає Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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