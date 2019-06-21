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Курс долара опуститься до психологічної позначки: прогноз аналітика

1.9тЧитати матеріал російською

В Україні курс долара стабілізувався біля позначки 26,3 грн/$ і до кінця червня може опуститися до психологічної позначки 26 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. "Подолати позначку 26 грн/$ гривня не зможе через активацію попиту з боку НБУ, який буде збільшувати резерви валютної ліквідності на цій позначці, що він і робить вже декілька років поспіль", – пояснює експерт.

Зміцненню національної валюти сприяла відсутність негативних факторів на ринку, а також активний сезон експортерів. Закріпившись на 30 копійок за тиждень, зазначає Пархоменко, гривня в парі з доларом продовжить покращувати свої позиції на ринку, рухаючись до більш низьких значень.

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Крім того, ще один позитивний чинник – Федеральна резервна система США заявила про можливе зниження процентної ставки, що одразу ж призвело до здешевлення долара на світових ринках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
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