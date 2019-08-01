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Курс долара обвалиться до трирічного рекорду: чого чекати українцям

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В Україні протягом декількох тижнів триває плавне зміцнення гривні. В результаті долар вже встиг подолати дві психологічні позначки – 26 і 25 грн/$.

Про те, чому зміцнюється гривня і на що це вплине – в матеріалі OBOZREVATEL.

Наслідки зміцнення: бюджет можуть зірвати

Міністр фінансів Оксана Маркарова публічно заявила: занадто швидке зміцнення гривні загрожує бюджету. Частина акцизних ставок закріплена в євро, а також перекази заробітчан, кредити, доходи від розміщення цінних паперів у валюті залежать від курсу гривні. І чим дешевший долар, тим менше отримує бюджет.

У Кабміні кивають на Нацбанк. Мовляв, їм варто вийти на валютний ринок, викупити долари для резервів й у такий спосіб збільшити попит на валюту. А чим вищий попит, тим дорожчий товар (у цьому випадку валюта).

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2019-й можна вважати рекордним за останні декілька років. Сезонне зміцнення валюти повторювалося і в минулі роки, але нині курс вже опустився до рівня серпня 2016-го. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає: якщо долар проб'є рівень липня 2016-го (24,7 грн/$), можна чекати більш масштабного відкату.

"Долар на міжбанку до кінця липня вже повернувся до рівнів серпня 2016-го. Підтримкою для долара може стати відмітка поблизу 24,7 грн, яка відповідає мінімумам липня 2016 року. Якщо долар проб'є і цей рівень, це означатиме повернення до значень січня 2016-го, на три з половиною роки тому. Найімовірніше, мінімум у межах 24,7 грн буде досягнутий у першій половині серпня, курс на деякий час стабілізується, а до кінця літа долар перейде до зростання", – розповідає Іосуб.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

оглядач

Чому різко злетіла гривня:

  • іноземці купують українські цінні папери через високі відсотки;

  • сприятлива кон'єктура на зовнішніх ринках (досить високі ціни на продукцію, яку продає Україна);

  • активізувалися перекази заробітчан (відправилися на сезонні роботи);

  • стабільна політична ситуація і позитивні очікування від нової влади.

"З початку року гарячих спекулятивних грошей зайшло в Україну приблизно 3 млрд доларів. Найголовніша проблема цих коштів – що вони як зайшли, так у будь-який момент можуть і вийти. До того ж з 10 липня Нацбанк зняв всі обмеження на виведення валюти для нерезидентів", – попереджає економіст Віктор Скаршевський.

Водночас експерт вважає, що виконати закладені в бюджет показники вже не вдасться. Так, коли починається сезонна девальвація гривні з вересня, то до кінця року долар традиційно дорожчає на 2-3 гривні. Це 27-28 грн/$, зазначає Скаршевський, що менше, ніж закладено в законі про держбюджет – 29,4 грн/$.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, окремі банкіри взагалі вважають, що американська валюта досягне позначки в 24 грн/$. Такий різкий обвал поставить під загрозу виконання держбюджету, однак може сприятливо вплинути на вартість імпорту. Перегляд облікової ставки НБУ очікується тільки у вересні (тобто українські державні цінні папери до цього часу дешевшати не будуть), причин для різкого збільшення попиту на валюту немає.

Цілком можливо, що вже в серпні курс долара впевнено опуститься нижче позначки в 25 грн/$ на всіх сегментах валютного ринку і протестує новий мінімум. Однак у вересні, з початком опалювального сезону, уникнути подорожчання валюти не вдасться.

На що впливає курс долара

Вартість валюти позначається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений у доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки в гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $30 тисяч у квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – усього за 747 тисяч. Економія становитиме 93 тисячі гривень.

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Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Миючі засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому й ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

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Авто. Також фактично весь авторинок зафіксований у валюті. Автомобілі привозять з-за кордону, тому і продають їх з прив'язкою до долара. Для прикладу, авто за 10 тисяч доларів із квітня минулого року подешевшало з 280 до 249 тисяч гривень.

Бензин. До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають у кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину повинна зменшитися на 7 копійок. Правда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить до двох тижнів. За цей час закінчиться пальне, куплене ще за старого курсу. По-друге, для бізнесу нижчий курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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