Долар несподівано опустився нижче за знакову позначку: що буде з гривнею

В Україні після першого туру президентських виборів курс долара втратив майже 30 коп./$. Всього за кілька днів американська валюта подешевшала з 27,2 до 26,9 грн/$. Незважаючи на хвилювання серед учасників ринку, іноземці активно купують гривневі облігації, зміцнюючи національну валюту.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара до кінця квітня і як на валютний ринок вплинуть вибори.

Головне:

незважаючи на період виборчої кампанії, курс долара в Україні знизився;

у квітні курс коливатиметься близько 27-28 грн/$;

особливих потрясінь, впевнені аналітики, українцям чекати не варто.

Вибори і настрої учасників ринку

Другого квітня в Україні, напередодні нового викупу гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП, цінні папери, які гарантуються державою), продавці почали активно позбуватися від валюти, розповідає фінансовий аналітик Єгор Комов. В результаті вартість долара знизилася майже на 30 коп./$.

"Були очікування, що іноземці в період виборчої кампанії активність буде менше, що боятимуться купувати ОВДП. Зараз бачимо, що це не так", – пояснює Комов.

"Національний банк, щоб згладити зміцнення, навіть вийшов на ринок і почав скуповувати надлишки валюти. Фактично, долар знову опустився нижче за позначку в 27 грн/$. Про що це свідчить? Були очікування, що іноземці в період виборчої кампанії активність буде менше, що боятимуться купувати ОВДП. Зараз бачимо, що це не так", – пояснює Єгор Комов.

При цьому експерт вважає, що в квітні валюту очікують коригування в бік можливого подорожчання. За його оцінками один долар буде коштувати близько 27,5 грн.

Керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що гривня цього місяця буде коливатися в широкому діапазоні від 27 до 28,5 грн/$. При цьому він додає: Національний банк буде намагатися утримати верхній діапазон в межах 28 грн/$.

Головна ж загроза для курсу в квітні – новини про те, що Україна може не отримати черговий кредитний транш МВФ в травні. Безпосередньо на економічну ситуацію в короткостроковій перспективі (враховуючи достатні золотовалютні запаси) це може не вплинути, проте, настрої учасників ринку це змінить. А чим більше продавців валюти і чим менше покупців, тим міцніше гривня.

"В умовах політичної невизначеності і невиконання частини зобов'язань українським урядом перед Міжнародним валютним фондом за програмою stand by, існує ризик, що Україна не отримає другий транш кредиту в травні. У цьому випадку ринкові побоювання щодо подальшої програми кредитування, нададуть ще більший тиск на гривню" , – відзначає Шевчишин.

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Водночас Володимир Мазуренко вважає, що до кінця серпня відчутною девальвації очікувати не варто. Мовляв, не дивлячись на прийдешній другий тур виборів, в квітні значущих змін чекати не варто.

"Я б позначив дуже скромний діапазон від 26,8 до 27,5 грн/$. Це, можна сказати, базовий сценарій. Звичайно, якщо пройдуть будь-які потрясіння, може бути і таке, що гривня покаже більш слабкі позиції. Але поки спроби в зв'язку з виборами нагнітати ситуацію і спекулювати на курсі виявилися невдалими", – впевнений Мазуренко.

Експерт з фінансових питань Василь Горбаль вважає, що вибори навіть допомагають зміцненню курсу гривні. "Під час виборів використання великої кількості тіньової готівки впливає на зміцнення курсу, що ми зараз і бачимо. Це ще раз підтверджує тезу, що штаби основних кандидатів активно використовували тіньові кошти для формування своїх виборчих фондів", – підкреслив фінансист.

Що вплине на курс: МВФ, українці і Китай

Чим гірше йдуть справи в світовій економіці, тим складніше Україні утримати стабільний курс. Так, уповільнення зростання ЄС, торгові війни між США і Китаєм з часом призводять до зниження попит на сировинну продукцію на світових ринках. А це також відбивається на обсягах валютної виручки України. А чим менше валюти ми заробляємо, тим дорожче вона коштує.

Що вплине на курс долара:

ціни на світових сировинних ринках;

новини від МВФ про перспективи отримати наступний транш у травні;

настрою учасників фінансових ринків у зв'язку з прийдешнім другим туром виборів.

"Підтримують гривню іноземні інвестори, які, в умовах низької прибутковості по облігаціях в Європі і зниження прибутковості по облігаціях в США, купують гривневі ОВДП. Тільки за березень частка нерезидентів в гривневих ОВДП зросла на 50% – до 20,3 млрд грн. Однак після першого туру президентських виборів нерезиденти, ймовірно, займуть вичікувальну позицію, без активних вкладень в ОВДП, оцінюючи нову політичну конфігурацію. Відповідно, пропозиція іноземної валюти на ринку знизиться", – відзначає Шевчишин.

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