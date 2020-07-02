Долар злетів після відставки Смолія: як відреагував міжбанк

В Україні на міжбанківських торгах вартість долара в четвер, 2 червня, зросла на 32 копійки. Це сталося на тлі відставки глави НБУ Якова Смолія.

Курс долара станом на 12:40 піднявся на 32 копійки, а євро на 52 копійки. Про це свідчать дані торгів.

Курс долара на міжбанку minfin.com.ua

Курс валют на міжбанку

Долар:

покупка: 27,18 грн (+32 коп);

продаж: 27,20 грн (+32 коп);

Євро:

покупка: 30,71 грн (+52 коп);

продаж: 30,73 грн (+53 коп).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні слабшає гривня. Національний банк встановив курс долара на четвер, 2 липня, на позначці 26,77 грн (+11 коп.). Довідковий курс євро становить 29,99 грн (+13 коп.). У банках курс долара підскочив до 26,95 грн/$.

Глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.