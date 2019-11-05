Курс долара на 2020 рік: в Кабміні озвучили цифру

В Україні в 2020 році середній курс долара складе 27 грн/$. Такий показник враховували при розрахунку державного бюджету на 2020 рік.

Про це на презентації головного фінансового документа країни 5 листопада заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. При цьому вона зазначила, що сам курс в бюджеті не відображається, він закладений в макропрогнозах, на основі яких проводять розрахунки доходів і витрат.

Курс долара в Україні

"Коротка відповідь. Курс долара не закладається в бюджет. Він закладається в макропрогноз. В макропрогнозі є середній курс на 2020 рік на рівні 27 гривень за долар", – пояснила вона.

Відзначимо, 5 листопада 2019 року середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,98 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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