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5 листопада • оновлено в 13:02
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Курс долара на 2020 рік: в Кабміні озвучили цифру

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В Україні в 2020 році середній курс долара складе 27 грн/$. Такий показник враховували при розрахунку державного бюджету на 2020 рік.

Про це на презентації головного фінансового документа країни 5 листопада заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. При цьому вона зазначила, що сам курс в бюджеті не відображається, він закладений в макропрогнозах, на основі яких проводять розрахунки доходів і витрат.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

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"Коротка відповідь. Курс долара не закладається в бюджет. Він закладається в макропрогноз. В макропрогнозі є середній курс на 2020 рік на рівні 27 гривень за долар", – пояснила вона.

Відзначимо, 5 листопада 2019 року середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,98 грн/$

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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