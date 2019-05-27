ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Курс долара може злетіти до 40 грн: названо наслідок дефолту

1.1тЧитати матеріал російською

В Україні запропонований бізнесменом Ігорем Коломойським дефолт може привезти до девальвації гривні до 40 або навіть 100 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Аналітик Максим Пархоменко зовсім вважає, що в разі дефолту курс може рости до позамежних значень і "відмітка 100 грн/$ не буде межею". Ліквідність банків також буде істотно порушена, оскільки багато хто з них тримають на своїх балансах українські облігації. Так, наступним етапом цього процесу буде падіння більшості українських банків і, як наслідок, втрата не тільки своїх грошей українцями, але і падіння доходів компаній, які ними користуються, вважає Пархоменко.

Курс долара

Курс долара

Новини
Курс біткоїна наблизився до $9 тисяч

Економіст Олег Пендзин упевнений, що українських валютних резервів вистачить на півроку для покриття дефіциту торгового балансу, а після того, поява дефіциту звичних сьогодні імпортних товарів, зростання цін і гіперінфляція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
доларгривнякурс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки