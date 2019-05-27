Курс долара може злетіти до 40 грн: названо наслідок дефолту

В Україні запропонований бізнесменом Ігорем Коломойським дефолт може привезти до девальвації гривні до 40 або навіть 100 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Аналітик Максим Пархоменко зовсім вважає, що в разі дефолту курс може рости до позамежних значень і "відмітка 100 грн/$ не буде межею". Ліквідність банків також буде істотно порушена, оскільки багато хто з них тримають на своїх балансах українські облігації. Так, наступним етапом цього процесу буде падіння більшості українських банків і, як наслідок, втрата не тільки своїх грошей українцями, але і падіння доходів компаній, які ними користуються, вважає Пархоменко.

Курс долара

Економіст Олег Пендзин упевнений, що українських валютних резервів вистачить на півроку для покриття дефіциту торгового балансу, а після того, поява дефіциту звичних сьогодні імпортних товарів, зростання цін і гіперінфляція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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