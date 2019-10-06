Курс долара може здивувати українців: аналітики прогнозують поворот

В Україні курс долар після значного зростання на початку тижня плавно перейшов до зміцнення. В результаті в перший тиждень жовтня валюта коливалася між відмітками в 24,5 – 25,5 грн/$. Аналітики впевнені: гривня ще може здивувати українців і повернутися до значного зміцнення.

Детальніше про те, чого чекати українцям від курсу валют, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що відбувається з курсом

Робочий тиждень 4 жовтня закінчився зміцненням гривні до позначки в 24,62 грн/$. Така ситуація може свідчити про те, що ринок приходить до тями після активного ослаблення національної валюти.

Але емоції не вщухли. Бізнес, який залежить від курсу, все ще має девальваційні настрої. Мовляв, в будь-який момент долар може подорожчати і до цього варто готуватися. Одні притримують американську валюту і не поспішають її продавати, інші ж навпаки – поспішають купити до подорожчання.

"Ринок зараз залишається емоційним і схильним до ризику девальваційного руху. Зберігаються хвилювання з приводу імплементації" формули Штайнмайера "і відставка Олександра Данилюка можуть посилити позиції покупців", – пояснює керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Потенціал зростання гривні ще повністю не вичерпаний, і на наступному тижні ми можемо побачити його продовження, хоча і набагато меншими темпами, впевнений старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Одна з основних причин ослаблення – зниження інтересу іноземців до купівлі облігацій внутрішнього державного боргу (боргові цінні папери – ОВДП).

Думки про те, що в результаті буде з курсом долара, розходяться. Так, Шевчишин впевнений, що гривня може стабілізуватися в межах 24,5-24,75 грн/$ до 14 жовтня.

Курс долара в Україні

Іосуб озвучує менш оптимістичний прогноз. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,2 / 25,5 грн", – відзначає експерт.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,2 / 25,5 грн", – відзначає експерт.

Фінансовий аналітик Єгор Комов також вважає, що ринок не відіграв своєї мінімальної точки для долара. За його оцінками в найближчі сім днів є останній в цьому році шанс на рекордну зміцнення і наближення до 24,5 грн/$.

"Якщо ми не отримаємо такого зростання гривні, думаю, можна вже сміливо розраховувати на плавну девальвація з початком опалювального сезону. Хоча, звичайно ж, коливання в обидва боки нікуди не дінеться, але до таких низьких позначок для долара вже не дійдемо", – прогнозує він.

Чому гривня так довго не дешевшала і різко знизилася в жовтні

Девальвація гривні восени – справа звичайна. Традиційно вона починається в кінці серпня. А в цьому році її не було ні в серпні, ні у вересні. Шевчишин вважає, що "тато" цього стрибка – експортери, так як вони перестали продавати виручку, щоб дочекатися більш вигідного для себе курсу. А "мама" – іноземці, які припинили так активно закуповувати державні цінні папери України.

"Сильна гривня зменшує прибутковість експортерів або робить її нульовий, що змушує останніх притримувати експорт в очікуванні ослаблення національної валюти. У результаті пропозиція валюти різко впало, а попит залишився незмінним", – розповідає експерт.

При цьому економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор кияне називає й інші причини: спекулянти хочуть заробити, а новини не вселяють особливих надій на валюту. "Дійсно, протягом тижня гривня зазвичай зміцнюється, під вихідні" падає ". А тут вона" різко впала ". Я б сказав, що досить різко. Думаю, що не тільки фактор попиту і пропозиції на ринку зіграв свою роль, але і політична обстановка ( "формула Штайнмайера", Трамп-Зеленський, ситуація з МВФ і т. д). Також, вважаю, на цьому різке подорожчання спекулянти добре заробили ", – зазначає він.

Вартість валюти відображається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений в доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки в гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Миючі засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

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