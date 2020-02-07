Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:53
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Долар і євро пішли вниз: за скільки можна купити валюту в Україні

3.1т
Читати матеріал російською

Національний банк України в п'ятницю, 7 лютого, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,57 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 22 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ зафіксував на рівні 27,04 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 27 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

При цьому середній курс американської валюти в продажу в банках впав на 4 копійки – до 24,79 грн/$.

У той же час середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і склав 27,30 грн/€.

Долар і євро пішли вниз: за скільки можна купити валюту в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют євро долар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги