Долар і євро пішли вниз: за скільки можна купити валюту в Україні

Національний банк України в п'ятницю, 7 лютого, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,57 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 22 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ зафіксував на рівні 27,04 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 27 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

При цьому середній курс американської валюти в продажу в банках впав на 4 копійки – до 24,79 грн/$.

У той же час середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і склав 27,30 грн/€.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

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