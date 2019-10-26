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26 жовтня • оновлено в 12:41
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Долар і євро подорожчали: опубліковано курс в банках України

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В Україні курс долара в суботу, 26 жовтня, піднявся на 5 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу було встановлено на рівні 25,25 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках піднявся на 5 копійок і склав 28,10 грн / €.

При цьому в середньому банки стали купувати долар на 6 копійок дешевше, а євро – дешевше на 10 копійок.

Як змінювався курс долара

Як змінювався курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 25,11 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта залишилася на колишньому рівні.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 27,94 грн/€. Він також не змінився.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
НБУ долар євро
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