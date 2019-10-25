Долар пішов вниз: опубліковано курс у банках України

В Україні курс долара в п'ятницю, 25 жовтня, опустився на 9 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу було встановлено на рівні 25,00 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках опустився на 19 копійок і склав 27,73 грн/€.

Курс долара

Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 25,11 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 22 копійки.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 27,94 грн/€.

Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 26 копійок.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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