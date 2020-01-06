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7 січня • оновлено в 01:26
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Курс біткоїну злетить в рази: аналітик назвав дату і вартість

1.2т
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У грудні 2020 року вартість біткоїну може досягти $ 50 тисяч (6 січня курс склав $ 7,5 тисячі).

Про це в ефірі Bloomberg TV заявив глава платформи криптовалютного кредитування Nexo Ентоні Тренчьов. "Я думаю, що до кінця цього року біткоїн з легкістю виросте до $ 50 000. Наші аналітики в Nexo займаються обчисленнями і проводять серйозні дослідження, які показують, що напередодні халвінга нас чекає масштабне ралі", – заявив він в інтерв'ю.

Курс біткоїну злетить в рази: аналітик назвав дату і вартість

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Крім того, експерт додав, що біткоїн слабо корелює з іншими фінансовими активами, забезпечуючи системний і асиметричний інвестиційний дохід. Він також порівняв біткоїн з ростом німецької марки проти долара в 1920-і роки: на початку десятиліття за один долар давали п'ять марок, а до кінця 1920-х долар коштував уже чотири мільйони німецьких марок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валют біткойн криптовалюта
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