Курс біткоїну злетить в рази: аналітик назвав дату і вартість

У грудні 2020 року вартість біткоїну може досягти $ 50 тисяч (6 січня курс склав $ 7,5 тисячі).

Про це в ефірі Bloomberg TV заявив глава платформи криптовалютного кредитування Nexo Ентоні Тренчьов. "Я думаю, що до кінця цього року біткоїн з легкістю виросте до $ 50 000. Наші аналітики в Nexo займаються обчисленнями і проводять серйозні дослідження, які показують, що напередодні халвінга нас чекає масштабне ралі", – заявив він в інтерв'ю.

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Крім того, експерт додав, що біткоїн слабо корелює з іншими фінансовими активами, забезпечуючи системний і асиметричний інвестиційний дохід. Він також порівняв біткоїн з ростом німецької марки проти долара в 1920-і роки: на початку десятиліття за один долар давали п'ять марок, а до кінця 1920-х долар коштував уже чотири мільйони німецьких марок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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