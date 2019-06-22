Курс біткоїна різко злетів: як і скільки можна заробити

Курс біткоїна зростає вже кілька місяців поспіль. Із січня 2019-го найпопулярніша криптовалюта подорожчала більш ніж удвічі.

Про те, чого чекати від курсу біткоїна і чи реально заробити на криптовалюті — у матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з цінами на біткоїн

Вартість найпопулярнішої криптовалюти від початку року зросла із $3,6 до $9 тис. Українець, який на $30 тис. у січні купив біткоїни, зараз може продати їх уже за $75 тис. Тобто за півроку вкладення подвоїлися.

Заробити на стрибках біткоїна можливо, але також існує ймовірність втратити заощадження. Наприклад, свого максимуму "монета" досягла у грудні 2017-го. Тоді криптовалюта продавалася за $ 20 тис. і для тих, хто придбав коїни ще на піку їхньої популярності, наявне зростання навіть не компенсує збитків.

Курс біткоїна

Думки про те, що буде з курсом біткоїна в майбутньому, як і раніше, розходяться. Так звані криптооптимісти очікують різкого стрибка, водночас песимісти продовжують говорити про "нову валюту" як про "непередбачувану бульбашку, що будь-якої миті може луснути".

Для прикладу, старший аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко вважає, що до кінця року найпопулярніша монета може вирости в ціні до $15 тис.

"Об'єктивно, орієнтуючись на обсяг транзакцій у мережі, наразі потенційно ми можемо дійти до позначки у 15 тисяч доларів до кінця року", — зазначає експерт.

Економіст Євген Невмержицький також вважає, що ринок криптовалют уже пройшов свою нижню позначку. Більше того, експерт допускає, що біткоїн може знову повернутися до своєї максимальної вартості.

"Звісно, це закони фондового ринку, яким підкорюється біткоїн. Не створено жодної криптовалюта, яка хоча б наблизилася до капіталізації біткоїна. Біткоїн є по-справжньому незалежною криптовалютою, розділеною базою даних, яка ніким конкретно не контролюється. Навіть група осіб, навіть держави і фінансові інституції не можуть впливати на курс шляхом втручання... Є всі підстави для подальшого зростання популярності", — аналітик.

Гендиректор Morgan Creek Марк ЮСКО зазначає, що біткоїн має бути у портфелі кожного інвестора, оскільки у перспективі інвестиції у криптовалюту перевершать обсяги фонду S&P 500. "Біткоїн — це чудовий актив із низькою кореляцією для диверсифікації. Він має бути у портфелі кожного інвестора. Криптовалюти у кінцевому підсумку змінять співвідношення попиту і пропозиції на ринку банківських послуг. Тому я не здивований сильному спротиву з боку банкірів, тому що блокчейн — це дійсно проривна технологія", — зазначає експерт.

Біткоїн повернувся до зростання, але раптове падіння виключати не можна

Опитані OBOZREVATEL українські аналітики всі як один радять не ризикувати: якщо є гроші — використовувати консервативніші інструменти (банківський депозит, цінні папери, нерухомість). Якщо найпопулярніша криптовалюта знову злетить, дохід від інвестицій у неї, зрозуміло, в десятки разів перевищить прибуток від банківського депозиту.

Використовувати біткоїн як платіжний засіб складно. По-перше, легально це можна робити лише у кількох країнах. А в більшості держав, як і в Україні, криптовалюту не вважають платіжним засобом. По-друге, вартість біткоїна щодня коливається. Таким чином, якби ціну на будь-який товар або послугу зафіксували у криптовалюті, сьогоднішня вартість могла б відрізнятися від учорашньої на 20%.

А ті, хто зараз приймає криптовалюту як оплати, найчастіше відразу ж обмінюють її на визнані гроші. Єдина сфера, у якій біткоін уже став основним способом розрахунків — наркоторгівля. Як уже писав OBOZREVATEL, заборонені препарати можна придбати просто у мережі і всього за кілька кліків. Платити за наркотики треба біткоїнами, також криптовалютою платять і кур'єрам, які доправляють наркотики і ховають їх на вулицях, вказуючи точне місце покупцю.

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Під час минулого падіння курсу ринок також не очікував обвалу. А враховуючи, що крім прогнозованих факторів (великих угод, позиції регуляторів), на вартість криптовалют впливають технічні характеристики, настрої на ринку, хакерські атаки тощо, стверджувати з високою часткою ймовірності, що буде з біткоїном, важко.

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