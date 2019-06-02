Курс біткоіни злетить в рази через мільярдера: найбагатша людина скупив 25% всіх монет

Курс біткоїну може різко злетіти через найбільшу на ринку угоду. Мільярдер наполіг на придбанні криптовалюти на $ 38 млрд.

"Велика частина криптовалют зараз знаходиться у її холдерів, які не захочуть розлучитися з нею ні за які гроші. На даний момент на ринку циркулює менше 5 млн монет", – пояснив старший аналітик eToro Мати Грінспен, передає Forbes. За його словами, найімовірніше, інвестор хоче підняти ціну на криптовалюту, щоб зробити своє придбання ще більш вигідним. Грінспен стверджує, що зростання не зможуть стримати навіть спеціальні ринкові механізми.

Раніше засновник хедж-фонду Ikigai Тревіс Клинг повідомив, що подорожчання першої криптовалюти в 2019 році обумовлено покупкою криптовалюти декількома великими інвесторами. За словами експерта, в подальшому вартість активу може піднятися до $ 20 000 і $ 30 000.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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