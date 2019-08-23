Пробив психологічну позначку: біткоїн різко подорожчав

Курс біткоїна в кінці тижня почав зростати. У п'ятницю, 23 серпня, його ціна перевищила $10171.

За даними порталу CoinMarketCap, зростання криптовалюти за добу склало 1,19%. А капіталізація перевищила $181,9 млрд.

У порівнянні з четвергом, 22 серпня, коли ціна падала до $9851, криптовалюта "відіграла" $320.

Біткоїн повільно йде вгору CoinMarketCap

Інші цифрові валюти з топ-10 теж потроху додають в ціні. У деяких, правда, підвищення курсу зникаюче мале (0,08% у Tether).

Курс криптовалют зростає CoinMarketCap

"Основні криптовалюти в п'ятницю після різкого падіння попередніх днів перейшли до помірного зростання. Це відбувається, зокрема, на тлі повідомлення про те, що найбільша телекомунікаційна компанія Австрії А1 буде приймати цифрові активи в якості засобу оплати в деяких торгових точках країни", – коментують ситуацію в ForexClub.

За їхнім прогнозом, найближчим часом криптовалюти мають шанси на продовження зростання. В цьому випадку біткоїн може подорожчати до $10300, Ethereum - до $195, XRP - до $0,28, а Litecoin - до $75.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткони – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як в Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів через цифрові гроші. Американська влада закликають ввести регулювання ринку за аналогією з традиційними фінансовими послугами.

При цьому голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Також торговці криптовалюта дуже уважно чекають результатів слухання Конгресу США по криптовалюта Libra, яку розробляють в надрах Facebook. Американська влада побоюються, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще їх турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків.

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