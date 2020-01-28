Курс біткоїна зробив різкий розворот: експерти дали новий прогноз

Курс біткоїна за останню добу піднявся більш, ніж на 3%. З понеділка на вівторок його ціна досягла $8770 і продовжила рости.

За даними порталу CoinMarketCap, вартість криптовалюти підскочила на $310, відігравши падіння, яке сталось на вихідних. Її капіталізація досягла $159,5 млрд.

CoinMarketCap

Вартість інших головних криптовалют також пішла вгору. Наприклад, Bitcoin Cash за добу злетів відразу на 11%, Bitcoin SV – на 10%, а Ethereum Classic – на 19,7%.

"Така динаміка спостерігається на тлі заяви голови Банку Франції про те, що цифрові валюти можуть бути корисні, однак за їх видачу повинні відповідати центральні банки, а не приватні компанії", – пояснили те, що сталося, експерти ForexClub.

Ресурс прогнозує, що найближчим часом криптовалюти продовжать дорожчати. У цьому випадку біткоїн може подорожчати до $8800, Ethereum – до $170, XRP – до $0,23, а Litecoin – до $58.

Курс біткоїна bloomchain.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Втім, біткоїн почав 2020 рік із обвалу. Середня ринкова вартість криптовалюти 2 січня впала до позначки 7 168 доларів.

Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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