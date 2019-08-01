Курс біткоїна зробив крутий розворот: що відбувається з валютою

Курс біткоїна після обвалу на початку тижня несподівано почав зростати. У четвер, 1 серпня, він знову піднявся до $10 тис.

Про це свідчать дані біржі CoinMarketCup. Порівняно з понеділком, 29 липня, коли вартість віртуальної валюти несподівано просіла до $9266, приріст становить понад $700.

Також на 1-3% за останню добу виросла ціна деяких інших основних криптовалют.

Біткоїн знову дорожчає CoinMarketCup

Подорожчання відбувається на фоні не дуже хороших для власників віртуальних грошей новин зі США, пише аналітик фінансових ринків Євген Турчин.

"Основні криптовалюти зростають у четвер, незважаючи на не дуже позитивні підсумки слухань у Сенаті США з питань регулювання ринку цифрових валют. Законодавці відзначили перспективи технології блокчейн і розкритикували проект Facebook. Cенатори визнали корисність блокчейна, але вважають, що технологія не здатна вирішити всі проблеми фінансової системи", — повідомляє ForexClub.

За їхнім прогнозом, криптовалюти найближчим часом продовжать рости. Біткоїн може знову подорожчати до $10 тис, Ethereum — до $215, XRP — до $0,32, а Litecoin — до $98.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість біткоїна може опуститися до $8500, перш ніж вона знову досягне рекордної позначки в $20 000. Такий прогноз озвучив глава банку Galaxy Digital Майк Новограц.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару й твердій валюті вони не становитимуть.

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