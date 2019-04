Курс біткоїна встановив рекорд у 2019 році

Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 8 квітня, зросла на 1,4%, до позначки в 5234 доларів. Так, цифрова монета відновила максимум у 2019 році.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,4-4,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Bitcoin Саsh впав на 1,4%, до 308,9 долара; Ripple – на 1,5%, до 0,3 долара; Litecoin – на 4,3%, до 89,7 долара. Водночас Ethereum виріс на 7,1%, до 180,4 долара.

У результаті капіталізація біткоїна зросла до 92,3 млрд доларів, Ethereum – до 19 млрд, а Ripple – впала до 14,8 млрд, Litecoin – до 5,5 млрд, Btcoin Саsh – до 5,4 млрд доларів.

У ніч на 8 квітня стався сплеск активності китайських інвесторів на позабіржових платформах. Про це говорить той факт, що Пекін почав активно скуповувати токен USDT від компанії Tether за завищеною ціною, йдеться у Twitter cnLedger.

"Чому зростає ціна USDT? Після заборони Народного банку Китаю найбільш зручний спосіб купити криптовалюту в країні – це придбати стейблкоїн, такий як USDT на позабіржовий платформі, а потім обміняти на будь-яку криптовалюту на біржі", – підкреслили експерти.

2 / Why the USDT premium going up? After the PBoC ICO / exchange ban, the most convenient way to buy cryptos in China, is to buy stable coins like USDT first using OTC, and then trade it into any cryptos you want in exchanges.