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Курс біткоїна встановив рекорд у 2019 році

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Середня ринкова вартість біткоїна в понеділок, 8 квітня, зросла на 1,4%, до позначки в 5234 доларів. Так, цифрова монета відновила максимум у 2019 році.

Одночасно з цим найбільш ліквідні криптовалюти подешевшали на 1,4-4,3%, свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Зокрема, курс Bitcoin Саsh впав на 1,4%, до 308,9 долара; Ripple – на 1,5%, до 0,3 долара; Litecoin – на 4,3%, до 89,7 долара. Водночас Ethereum виріс на 7,1%, до 180,4 долара.

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У результаті капіталізація біткоїна зросла до 92,3 млрд доларів, Ethereum – до 19 млрд, а Ripple – впала до 14,8 млрд, Litecoin – до 5,5 млрд, Btcoin Саsh – до 5,4 млрд доларів.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

CoinMarketCap

У ніч на 8 квітня стався сплеск активності китайських інвесторів на позабіржових платформах. Про це говорить той факт, що Пекін почав активно скуповувати токен USDT від компанії Tether за завищеною ціною, йдеться у Twitter cnLedger.

"Чому зростає ціна USDT? Після заборони Народного банку Китаю найбільш зручний спосіб купити криптовалюту в країні – це придбати стейблкоїн, такий як USDT на позабіржовий платформі, а потім обміняти на будь-яку криптовалюту на біржі", – підкреслили експерти.

Курс біткоїна встановив рекорд у 2019 році

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
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