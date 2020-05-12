Курс біткоїна впав нижче за психологічну позначку

Вартість біткоїна у вівторок, 12 травня, знизилася до $8750. За останню добу криптовалюта подешевшала майже на 2%.

Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. Ще кілька днів тому її вартість перевищувала $10 тис.

Зниження курсу відбулося на тлі так званого халвінгу – зменшення вдвічі розміру винагороди майнерам за додавання ними нового блоку в блокчейн. Цю подію, що відбувається раз на 4 роки, було програмно закладено творцем біткоїна Сатоші Накамото.

Курс біткоїна

Загальна капіталізація біткоїна (вартість всіх монет) знизилася до $50,9 млрд.

Курс біткоїна

Як повідомляв OBOZREVATE. курс біткоїна в п'ятницю, 8 травня, вперше за три місяці подолав позначку в $10 тис.

В.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалют. Також вона доручила зменшити закупи ядерного палива для атомних електростанцій. Однак це може бути вигідно Росії – за рахунок зменшення частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому".

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що хочуть видобувати криптовалюти на українських АЕС. Пілотний проєкт може бути запущено в Енергодарі – за рахунок потужностей Запорізької АЕС.