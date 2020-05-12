Головна Новини
12 травня • оновлено в 18:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Курс біткоїна впав нижче за психологічну позначку

1.5т
Читати матеріал російською

Вартість біткоїна у вівторок, 12 травня, знизилася до $8750. За останню добу криптовалюта подешевшала майже на 2%.

Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. Ще кілька днів тому її вартість перевищувала $10 тис.

Зниження курсу відбулося на тлі так званого халвінгу – зменшення вдвічі розміру винагороди майнерам за додавання ними нового блоку в блокчейн. Цю подію, що відбувається раз на 4 роки, було програмно закладено творцем біткоїна Сатоші Накамото.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Загальна капіталізація біткоїна (вартість всіх монет) знизилася до $50,9 млрд.

Курс біткоїна

Курс біткоїна

Як повідомляв OBOZREVATE. курс біткоїна в п'ятницю, 8 травня, вперше за три місяці подолав позначку в $10 тис.

В.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалют. Також вона доручила зменшити закупи ядерного палива для атомних електростанцій. Однак це може бути вигідно Росії – за рахунок зменшення частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому".

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що хочуть видобувати криптовалюти на українських АЕС. Пілотний проєкт може бути запущено в Енергодарі – за рахунок потужностей Запорізької АЕС.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 023.

    Вилікувалися: 3373. Померли: 425.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • Італія прискорила вихід із карантину, а Іспанія ввела обов'язкову самоізоляцію для туристів.

  • Вчені виявили причину високої смертності від COVID-19 – знайшовся зв'язок із раком і діабетом.

  • Названа категорія пацієнтів, які мають найпотужнішим імунітетом до коронавірусу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги