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Курс біткоїна впав нижче психологічного рівня: чого чекати далі

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Курс біткоїна різко пішов вниз. Вранці в п'ятницю, 30 серпня, криптовалюта коштує $9522.

За даними порталу CoinMarketCap, це найсильніше просідання за останні 7 днів. Загальна капіталізація монети становить $170,5 млрд. Це означає, що за минулу добу її власники в сумі втратили більше 10 млрд доларів.

Курс біткоїна впав нижче 10 тис. доларів

Курс біткоїна впав нижче 10 тис. доларів

CoinMarketCap

Графіки показують, що і інші основні криптовалюти теж сильно подешевшали.

Інші криптовалюти теж подешевшали

Інші криптовалюти теж подешевшали

CoinMarketCap

Експерти по криптовалютах розходяться в думці, чого чекати від біткоїна далі.

"Наступним рівнем буде мінімум минулого місяця - $9049. Ризик цього посилився", – цитує думку аналітика CoinDesk Markets Омкара Годбоула ресурс ForkLog.

У той же час BloomChain наводить слова співзасновника Satoshi Citadel Industries Мігеля Кунети. Він зазначив, що покупка біткоїна повинна бути розрахована на довгострокову гру.

"99.9% людей, яких я знаю, ігнорували мене, коли я говорив їм купувати BTC по $200, $300, $400. Я радив їм закупитися і забути про активи на 10 років. "Це занадто дорого, я чекаю, поки його курс впаде" , – говорили вони. І ось зараз BTC торгується по $9700, і я як і раніше раджу закупитися. Однак відповіді людей не змінюються", – заявив Кунета.

Курс біткоїна впав нижче психологічного рівня: чого чекати далі

CNBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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