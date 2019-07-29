Курс біткоїна впав до рекордно низької позначки: чого чекати

На вихідних курс біткоїна різко знизився і в понеділок, 29 липня, його вартість ледь перевищує $9600. Разом з ним втратили в ціні всі головні цифрові гроші.

Згідно з даними біржі CoinMarketCap, в суботу, 27 липня криптовалюта спочатку піднялася до $10100, а потім втратила понад $500. А в ніч з неділі на понеділок був ще один провал - до $9265. Далі ціна почала трохи зростати.

Це найнижчий курс біткоїна за останній тиждень. Загальна капіталізація криптовалюти знизилася до $ 175 млрд. Втім, як видно з графіку, частину вартості втратили всі основні цифрові "монети".

На думку криптоаналитика і співзасновника компанії Blockroots Джоша Рейджера, яку наводить сайт ForkLog, біткоїн, швидше за все, якийсь час протримається на рівнях нижче за $9690.

"Трейдер не виключає, що перша криптовалюта може протестувати і тижневий рівень в $9000. В той же час, якщо тижневий тренд виявиться "бичачим" (криптовалюту скуповуватимуть в надії на зростання її вартості, - Ред.), то ціна може вирости до $10586", - вважає Рейджер.

біткоіни

Довідка:

Криптовалюта - віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоіни - найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс криптовалют став падати після того, як у Мінфіні США повідомили про відмивання мільярдів доларів за допомогою цифрових грошей. Американська влада закликає ввести регулювання ринку за аналогією із традиційними фінансовими послугами.

Водночас голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Також торговці криптовалютою дуже уважно чекають результатів слухання Конгресу США щодо криптовалюти Libra, яку розробляють у Facebook. Американська влада побоюється, щоб Libra не почала конкурувати з доларом, а ще їх турбує, щоб нову валюту не почали використовувати для відмивання грошей та інших нелегальних розрахунків.

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