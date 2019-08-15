Курс біткоїна впав до мінімуму: скільки коштує зараз

Курс біткоїна випробовує на міцність нерви своїх власників. Вранці в четвер, 15 серпня, він звалився сильно нижче $10 тис і тільки під кінець дня ледь-ледь подолав психологічну позначку.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, вартість криптовалюти коливається весь день. Стартувавши з вчорашніх $10600, вже о 9.30 "монета" подешевшала до $9680. І тільки до кінця дня курс зміцнився до рівня $10 тис.

Таким чином вартість головної криптовалюти впала до показників середини червня 2019 року, коли біткоїн тільки почав виходити з кризової "ями".

Загальна капіталізація знизилась до $178 млрд, що на $9 млрд менше, ніж у середу, 14 серпня.

Біткоїн впав нижче $10 тис CoinMarketCap

Варто зазначити, що сьогодні дешевшали всі основні криптовалюта. Так, курс Ethereum за добу знизився на 11,09%, XRP – на 10,44%, Bitcoin Cash подешевшав на 9,50%, Litecoin – на 9,12%

Курс впав у всіх основних криптовалют CoinMarketCap

Біткоїн

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2023 року. Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року цитує експерта Yahoo! Finance.

Раніше голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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