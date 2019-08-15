Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Курс біткоїна впав до мінімуму: скільки коштує зараз

Читати матеріал російською

Курс біткоїна випробовує на міцність нерви своїх власників. Вранці в четвер, 15 серпня, він звалився сильно нижче $10 тис і тільки під кінець дня ледь-ледь подолав психологічну позначку.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, вартість криптовалюти коливається весь день. Стартувавши з вчорашніх $10600, вже о 9.30 "монета" подешевшала до $9680. І тільки до кінця дня курс зміцнився до рівня $10 тис.

Таким чином вартість головної криптовалюти впала до показників середини червня 2019 року, коли біткоїн тільки почав виходити з кризової "ями".

Загальна капіталізація знизилась до $178 млрд, що на $9 млрд менше, ніж у середу, 14 серпня.

Біткоїн впав нижче $10 тис

Біткоїн впав нижче $10 тис

CoinMarketCap

Варто зазначити, що сьогодні дешевшали всі основні криптовалюта. Так, курс Ethereum за добу знизився на 11,09%, XRP – на 10,44%, Bitcoin Cash подешевшав на 9,50%, Litecoin – на 9,12%

Курс впав у всіх основних криптовалют

Курс впав у всіх основних криптовалют

CoinMarketCap

Біткоїн

Біткоїн

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2023 року. Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року цитує експерта Yahoo! Finance.

Раніше голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...