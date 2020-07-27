Курс біткоїна виріс до максимальних позначок

Курс біткоїна у понеділок, 27 липня, подолав позначку в $10200. Востаннє на такому рівні криптовалюта торгувалася в середині лютого 2020 року.

Станом на 10:40 за київським часом його вартість досягла $10216. За добу ціна виросла на 5,38%. Про це свідчать дані порталу CoinMarketCap. Капіталізація (загальна вартість усіх монет) перевищила $188,3 млрд.

Курс біткоїна CoinMarketCap

Інші криптовалюти теж дорожчають. Так, Ethereum виріс на 5,27%, Thether на 0,16%, Bitcoin Cash на 0,35%. Але в десятці лідерів є і ті, чия ціна помітно впала. Так, XRP подешевшав на 2,51%, а Litecoin втратив 0,77%.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість біткоїна в понеділок, 15 червня, опустилася нижче психологічної позначки в $9000.. Це сталося на тлі зниження цін на нафту.